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Уличные танцы в Студии "Tequila Jazz"
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 16 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Чуркин, ул. Вязовая, 1
Информация
Описание: танцы делают ребенка более открытым и подвижным. Во время танцев улучшается приток крови ко всем органам, в том числе к мозгу, за счет чего поднимается и настроение ребенка. Регулярные занятия танцами учат детей разбираться в ритме, развивают музыкальный слух. Дети учатся слушать музыку и понимать её.
Занятия танцами помогут ребенку с ранних лет сформировать красивую фигуру, развить грацию и пластику, а также приобрести правильную осанку и тонус мышц.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 6 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: не более 15 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватели: Пащенко Маргарита - хореограф.
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