Уличные танцы в Студии "Tequila Jazz"

Информация

Описание: танцы делают ребенка более открытым и подвижным. Во время танцев улучшается приток крови ко всем органам, в том числе к мозгу, за счет чего поднимается и настроение ребенка. Регулярные занятия танцами учат детей разбираться в ритме, развивают музыкальный слух. Дети учатся слушать музыку и понимать её.

Занятия танцами помогут ребенку с ранних лет сформировать красивую фигуру, развить грацию и пластику, а также приобрести правильную осанку и тонус мышц.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 6 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: не более 15 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.

Преподаватели: Пащенко Маргарита - хореограф.