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Уроки английского языка в центре "88 клавиш"
Цена: 0 - 3600
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Уткинская, 14
Информация
Описание: На занятиях английского языка ребята смогут изучить теоретическую часть, и попрактиковаться в произношении, обогатить словарный запас, узнать фонетику, грамматику английского языка. Занятия по специально разработанной методике ведет преподаватель Евгений Владимирович, получивший образование в США.
Возраст: От 6-ти до 18-ти лет. Дети делятся на группы в зависимости от возраста и от уровня подготовки.
Продолжительность занятия: 1 час.
Расписание: ПН, СР, 9:00-10:00, 10:00-11:00, 11:00-12:00, 17:30-18:30. ВТ, ЧТ 11:00-12:00, 13:30-14:30, 15:30-16:30.
В СБ 13.30-15.20 проходит субботний интенсив для тех, кому не подходит распитсание в течение недели.
Стоимость:
- Пробное занятие бесплатно;
- Разовое занятие групповое: 500 руб.;
- Разовое занятие индивидуальное: 700 руб.;
- Абонемент на месяц (8 занятий): 3600 руб.
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