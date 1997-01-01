Уроки английского языка в центре "88 клавиш"

Информация

Описание: На занятиях английского языка ребята смогут изучить теоретическую часть, и попрактиковаться в произношении, обогатить словарный запас, узнать фонетику, грамматику английского языка. Занятия по специально разработанной методике ведет преподаватель Евгений Владимирович, получивший образование в США.

Возраст: От 6-ти до 18-ти лет. Дети делятся на группы в зависимости от возраста и от уровня подготовки.

Продолжительность занятия: 1 час.

Расписание: ПН, СР, 9:00-10:00, 10:00-11:00, 11:00-12:00, 17:30-18:30. ВТ, ЧТ 11:00-12:00, 13:30-14:30, 15:30-16:30.

В СБ 13.30-15.20 проходит субботний интенсив для тех, кому не подходит распитсание в течение недели.

Стоимость: