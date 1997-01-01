Уроки боулинга в Школе боулинга "Шарпей"

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Описание: боулинг- одна из немногих игр, в которую можно научится играть в любом возрасте, людям любой комплекции. Боулинг отлично подходит детям. Этот вид спорта малотравматичен, не требует сверхусилий, приучает к терпению и концентрации, умению аналитически мыслить и быстро принимать решение.

Тренеры детской школы боулинга предложат оптимальную программу тренировок с учетом всех особенностей ребенка. Научить играть в боулинг – важная, но далеко не единственная задача школы. Основная цель – стимулирование работы воображения, укрепление всех групп мышц, а также благоприятное влияние на здоровье.

Стоимость: 4800 рублей за месяц (8 занятий), 700 рублей - одно занятие. Индивидуальные занятия - 5500 рублей в месяц (8 занятий), 800 рублей - одно занятие.

Все цены указаны с учетом стоимости аренды дорожки. При оплате обучения сроком на 3 месяца и более действуют скидки от 10 до 15%

Возраст: от 6 до 16 лет.

Продолжительность: 1,5 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 2 до 6 человек.

Форма и личный инвентарь: в боулинге центре можно приобрести для ребенка обувь, специальный рюкзак, индивидуальные шары и прочее. Ученикам детской школы представляется скидка 10% на все товары для боулинга.