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Уроки живописи и творческие занятия в Детском клубе "Всезнайка"
Цена: Цена не указана
Возраст: 4 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Вторая речка, ул. Иртышская, 12
Информация
Описание: В программе история искусств, свойства и техники применения различных материалов и инструментов, основы рисунка, графика, акварель, гуашь, акрил, масло.
Возраст: От 4-х до 15-ти лет.
Продолжительность занятия: 1 - 1,5 часа.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Расписание:
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Группа 4 - 6 летвт.16.00, чт.11.15, сб.11.30, сб. 13.00
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Группа 7 - 15 лет пт. 15.00, сб. 10.00
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