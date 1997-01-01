Основы живописи в Семейном клубе "Шаги"

Информация

Описание: программа занятий предусматривает изучение основ композиции, рисунка, знакомство с различными техниками и приемами живописи и графики.

Занятия живописью благотворно влияют на развитии мыслительных процессов ребенка, воображения, речевых способностей, а также стимулируют координацию движения, мелкую моторику и готовят руку к письму. Живопись как творчество предоставляет ребенку возможность для самовыражения, а также является хорошим способом познания мира.

Стоимость: 1800 рублей в месяц (4 занятия), 500 рублей - одно занятие.

Возраст: от 8 до 13 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.