Основы живописи в Семейном клубе "Шаги"

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Адреса
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Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 49
- +7 (423) 280-33-62
Владивосток, район Эгершельд, ул. Крыгина, 76
- +7 (423) 273-68-55
Информация
Описание: программа занятий предусматривает изучение основ композиции, рисунка, знакомство с различными техниками и приемами живописи и графики.
Занятия живописью благотворно влияют на развитии мыслительных процессов ребенка, воображения, речевых способностей, а также стимулируют координацию движения, мелкую моторику и готовят руку к письму. Живопись как творчество предоставляет ребенку возможность для самовыражения, а также является хорошим способом познания мира.
Стоимость: 1800 рублей в месяц (4 занятия), 500 рублей - одно занятие.
Возраст: от 8 до 13 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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