Уроки игры на гитаре в Детском клубе им. Карбышева

Информация

Описание: уроки игры на гитаре помогают ребенку развить музыкальный слух, чувство ритма, а также множество других полезных навыков и умений. Благодаря игре на гитаре развивается мелкая моторика рук, благотворно влияющая на мозговую деятельность ребенка. Музыка способствует формированию у ребенка чувства гармонии. Кроме того, умение играть на гитаре поможет ребнку укрепить свою самооценку, приобрести индивидуальность и эстетический вкус.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 5 до 18 лет.

Продолжительность: 2 часа с перерывом - 15 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: индивидуальные занятия.

Преподаватели: Барыкин Юрий Викторович.