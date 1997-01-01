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Уроки игры на гитаре в Детском клубе им. Карбышева
Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 18 лет
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Адреса
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Владивосток, район БАМ, ул. Карбышева, 44
- +7 (423) 234-78-11
- +7 (924) 232-97-29
Информация
Описание: уроки игры на гитаре помогают ребенку развить музыкальный слух, чувство ритма, а также множество других полезных навыков и умений. Благодаря игре на гитаре развивается мелкая моторика рук, благотворно влияющая на мозговую деятельность ребенка. Музыка способствует формированию у ребенка чувства гармонии. Кроме того, умение играть на гитаре поможет ребнку укрепить свою самооценку, приобрести индивидуальность и эстетический вкус.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 5 до 18 лет.
Продолжительность: 2 часа с перерывом - 15 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: индивидуальные занятия.
Преподаватели: Барыкин Юрий Викторович.
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