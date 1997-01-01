Уроки рисования и творческие занятия в Art-Studio

Информация

Описание: В студии ребят ждут базовые знания, а также возможность сразу применить их на практике.

На занятиях дети:

научатся работать с разнообразными живописными и графическими материалами.

изучат разные современные и классические направления в живописи.

попробуют свои силы в написании картин масляными красками.

примут участие в выставках и мастер-классах.

Все работы с оформлением могут украсить интерьер квартиры, офиса или стать хорошим подарком близким и друзьям.

Индивидуальный подход к каждому клиенту от профессионала в своем деле.

Возраст: От 4-х до 18-ти лет.

Продолжительность занятия: 1 - 1,5 часа.

Частота занятий: 3 - 4 раза в неделю в зависимости от возраста.

Количество человек в группах: от 10 до 20 чел.

Стоимость:

Разовое занятие - 800 руб.;

Абонемент на 8 занятий - 5300 руб.

Преподаватели: Ольга Карпелева