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Уроки рисования и творческие занятия в Art-Studio
Цена: 800 - 5300
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Авроровская, 4
Информация
Описание: В студии ребят ждут базовые знания, а также возможность сразу применить их на практике.
На занятиях дети:
- научатся работать с разнообразными живописными и графическими материалами.
- изучат разные современные и классические направления в живописи.
- попробуют свои силы в написании картин масляными красками.
- примут участие в выставках и мастер-классах.
Все работы с оформлением могут украсить интерьер квартиры, офиса или стать хорошим подарком близким и друзьям.
Индивидуальный подход к каждому клиенту от профессионала в своем деле.
Возраст: От 4-х до 18-ти лет.
Продолжительность занятия: 1 - 1,5 часа.
Частота занятий: 3 - 4 раза в неделю в зависимости от возраста.
Количество человек в группах: от 10 до 20 чел.
Стоимость:
- Разовое занятие - 800 руб.;
- Абонемент на 8 занятий - 5300 руб.
Преподаватели: Ольга Карпелева
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