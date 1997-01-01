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Уроки рисования и творческие занятия в Художественной студии "Семицветик"
Цена: Цена не указана
Возраст: 2 - 8 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Эгершельд, ул. Верхнепортовая, 9
Информация
Описание: Творческие занятия в студии "Семицветик" в Детском развивающем центре "УМКА" включают в себя:
- рисование,
- аппликации,
- лепка пластилином на плоскости,
- объемная лепка из соленого теста,
- бумагопластика.
В студии дети изучают основы композиции, рисунка, знакомятся с различными техниками и приемами живописи и графики.
Занятия проводят профессиональные художники, педагоги раннего развития.
Возраст: От 2-х до 8-ми лет.
Продолжительность занятия: 1 - 1,5 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Стоимость: Разовое занятие - 300 руб.
Расписание: Вторник, суббота в дневное и вечернее время
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