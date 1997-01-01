Уроки рисования и творческие занятия в Художественной студии "Семицветик"

Информация

Описание: Творческие занятия в студии "Семицветик" в Детском развивающем центре "УМКА" включают в себя:

- рисование,

- аппликации,

- лепка пластилином на плоскости,

- объемная лепка из соленого теста,

- бумагопластика.



В студии дети изучают основы композиции, рисунка, знакомятся с различными техниками и приемами живописи и графики.

Занятия проводят профессиональные художники, педагоги раннего развития.

Возраст: От 2-х до 8-ми лет.

Продолжительность занятия: 1 - 1,5 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Стоимость: Разовое занятие - 300 руб.

Расписание: Вторник, суббота в дневное и вечернее время