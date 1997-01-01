Уроки рисования в арт-студии "Элементы света"

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Описание: на уроках дети знакомятся с композицией, учатся работать с различными фактурами и материалами. Художественные занятия полезны тем, что развивают мелкую моторику, а это стимуляция участков мозга, ответственных за мышление, речь, зрительную и двигательную память, координацию. У ребенка развивается пространственный интеллект и воображение. В процессе работы ребенок получает реальный результат – рисунок. Это учит его целеполаганию и формирует ориентацию на результативную деятельность. Кроме того, через рисунок ребенок самовыражается, проецирует на бумагу свое психологическое состояние. Рисование считается успокаивающим и умиротворяющим занятием. Особенно полезно рисовать детям, склонным к капризам, депрессиям и неврозам.

Возраст: от 7 до 17 лет.

Стоимость: разовое занятие - 400 рублей.

Продолжительность занятия: 2 часа.

Частота занятий: 3 раза в неделю (вторник, четверг, пятница).

Количество человек в группах: от 10 до 15 человек.