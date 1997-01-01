Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Уроки рисования в арт-студии "Элементы света"
Адреса
- +7 (423) 258-47-83
Информация
Описание: на уроках дети знакомятся с композицией, учатся работать с различными фактурами и материалами. Художественные занятия полезны тем, что развивают мелкую моторику, а это стимуляция участков мозга, ответственных за мышление, речь, зрительную и двигательную память, координацию. У ребенка развивается пространственный интеллект и воображение. В процессе работы ребенок получает реальный результат – рисунок. Это учит его целеполаганию и формирует ориентацию на результативную деятельность. Кроме того, через рисунок ребенок самовыражается, проецирует на бумагу свое психологическое состояние. Рисование считается успокаивающим и умиротворяющим занятием. Особенно полезно рисовать детям, склонным к капризам, депрессиям и неврозам.
Возраст: от 7 до 17 лет.
Стоимость: разовое занятие - 400 рублей.
Продолжительность занятия: 2 часа.
Частота занятий: 3 раза в неделю (вторник, четверг, пятница).
Количество человек в группах: от 10 до 15 человек.
-
ИЗО студия в детском клубе "Звездочка"От 5 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Рисование в художественной мастерской "Калейдоскоп"От 3 до 9 лет От 300 до 2400 руб Частная
-
Рисование в Мастерской художникаОт 4 до 18 лет От 300 руб Частная
-
«Юный художник» в Речевом центре "Логопед"От 3 до 4 лет От 600 до 2000 руб Частная
-
ИЗО в Детском клубе им. КарбышеваОт 5 до 18 лет Государственная
-
Арт студия в клубе "Smart baby"От 4 до 7 лет От 3400 до 3400 руб Частная
-
ИЗО студия "Палитра" в детском клубе им СухановаОт 5 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
ИЗО в Клубе "Первореченец"От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Рисование в Детском клубе "Теплица"От 5 до 6 лет От 3600 руб Частная
-
ИЗО в Детском клубе "Виктория"От 4 до 18 лет Бесплатно Государственная
Загрузка комментариев...