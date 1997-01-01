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Уроки рисования в Доме творчества "Марк Твен"
Цена: 600 - 3500
Возраст: 5 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Патрокл, ул. Басаргина, 15а
Информация
Описание: На уроках преподается классическая школа рисования - рисунок, живопись, композиция, свет, цвет, тень, перспектива.
Занятия проходят по схеме:
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Понедельник – рисунок
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Среда – живопись
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Пятница - композиция живописи и рисунка.
Возраст: От 5-ти до 17-ти лет. Дети делятся на группы в зависимости от возраста.
Продолжительность занятия: 2 часа.
Расписание: 5 - 11 лет: ПН, СР, ПТ 16:00-18:00. 12-17 лет: ПН, СР, ПТ 18:00-20:00.
Стоимость:
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Разовое занятие: 600 руб.
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Абонемент на месяц (12 занятий): 3500 руб.
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