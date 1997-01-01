Рисование в художественной мастерской "Калейдоскоп"

Информация

Описание: на занятиях ребята изучают световедение, цветопередачу посредством гуаши, цветных мелков, карандашей. Занятия направлены на развитие мелкой и крупной моторики, балгодаря которой улучшается речь и умственные способности ребенка. На уроках ребята занимаются аппликацией, лепкой, бумага пластикой, а также выполняют другие творческие задания разного рода.

Возрастные группы:

от 3 до 6 лет;

от 7 до 9 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 10 человек.

Стоимость: