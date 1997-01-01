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Рисование в художественной мастерской "Калейдоскоп"
Цена: 300 - 2400
Возраст: 3 - 9 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Борисенко, ул. Нестерова, 13
- +7 (924) 237-50-40
Информация
Описание: на занятиях ребята изучают световедение, цветопередачу посредством гуаши, цветных мелков, карандашей. Занятия направлены на развитие мелкой и крупной моторики, балгодаря которой улучшается речь и умственные способности ребенка. На уроках ребята занимаются аппликацией, лепкой, бумага пластикой, а также выполняют другие творческие задания разного рода.
Возрастные группы:
- от 3 до 6 лет;
- от 7 до 9 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 10 человек.
Стоимость:
- разовое занятие - 300 рублей;
- абонемент на месяц - 2400 рублей.
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