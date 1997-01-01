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Уроки рисования в изостудии "Абрис"
Цена: 400 - 400
Возраст: 4 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 103
- +7 (423) 231-97-09
Информация
Описание: занятия по рисунку, живописи, композиции, прикладному искусству, скульптуре. Совмещение традиционных методов обучения и современных направлений в Изобразительном искусстве.
Возраст: От 4-х до 15-ти лет.
Продолжительность занятия: 1 - 1,5 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 12 чел.
Стоимость: разовое занятие - 400 руб.
Форма: не требуется.
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