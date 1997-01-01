Уроки рисования в изостудии "Абрис"

Информация

Описание: занятия по рисунку, живописи, композиции, прикладному искусству, скульптуре. Совмещение традиционных методов обучения и современных направлений в Изобразительном искусстве.

Возраст: От 4-х до 15-ти лет.

Продолжительность занятия: 1 - 1,5 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 12 чел.

Стоимость: разовое занятие - 400 руб.

Форма: не требуется.