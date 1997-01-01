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Уроки рисования в Изостудии "Акварель"
Цена: 500 - 2800
Возраст: 3 - 11 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Борисенко, ул. Борисенко, 34
Информация
Описание: Уроки рисования для детей, на которых они научатся работать с различными материалами и рисовать в разных техниках - от масляных красок до графики.
Возраст: От 3-х до 11-ти лет.
Продолжительность занятия: 1 - 1.30 часа.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
Количество детей в группе: до 7 человек.
Расписание: Группа от 3 до 5 лет: ВТ, ПТ 19.00 - 20.00. Группа от 6 до 11 лет: СБ 14.00 - 15.30.
Стоимость:
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Разовое занятие: 500 руб.
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Абонемент на 8 занятий: 2800 руб.
*В стоимость включены расходные материалы.
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