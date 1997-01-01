Уроки рисования в Изостудии "Акварель"

Информация

Описание: Уроки рисования для детей, на которых они научатся работать с различными материалами и рисовать в разных техниках - от масляных красок до графики.

Возраст: От 3-х до 11-ти лет.

Продолжительность занятия: 1 - 1.30 часа.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

Количество детей в группе: до 7 человек.

Расписание: Группа от 3 до 5 лет: ВТ, ПТ 19.00 - 20.00. Группа от 6 до 11 лет: СБ 14.00 - 15.30.

Стоимость:

Разовое занятие: 500 руб.

Абонемент на 8 занятий: 2800 руб.

*В стоимость включены расходные материалы.