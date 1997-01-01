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Уроки рисования в Школе рисования "Атенебрис"
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Описание: Обучение живописи и рисунку детей и взрослых. Программа подбирается индивидуально, для каждого ученика, в зависимости от предрасположенности к графике или живописи. На занятиях ученик осваивает масло, акварель и все виды мягких материалов. Проводится курс обучения графике, в том числе учеников с нулевыми знаниями.
Возраст: От 5-ти до 18-ти лет.
Продолжительность занятия: Длительность урока обсуждается индивидуально.
Расписание: Время и дни уроков подбираются индивидуально, в зависимости от занятости ученика, в любой день недели (в том числе, и в выходные дни).
Стоимость: абонемент из 5-и занятий по 1,5 часа - 2000 руб.
Преподаватели: Занятия проводят педагогики-художники в третьем поколении: Вельма Неля Николаевна и Бондарь Андрей Александрович.
Форма: не требуется.
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