Уроки рисования в Школе рисования "Атенебрис"

Информация

Описание: Обучение живописи и рисунку детей и взрослых. Программа подбирается индивидуально, для каждого ученика, в зависимости от предрасположенности к графике или живописи. На занятиях ученик осваивает масло, акварель и все виды мягких материалов. Проводится курс обучения графике, в том числе учеников с нулевыми знаниями.

Возраст: От 5-ти до 18-ти лет.

Продолжительность занятия: Длительность урока обсуждается индивидуально.

Расписание: Время и дни уроков подбираются индивидуально, в зависимости от занятости ученика, в любой день недели (в том числе, и в выходные дни).

Стоимость: абонемент из 5-и занятий по 1,5 часа - 2000 руб.

Преподаватели: Занятия проводят педагогики-художники в третьем поколении: Вельма Неля Николаевна и Бондарь Андрей Александрович.

Форма: не требуется.