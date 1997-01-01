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Уроки рисования и театрального искусства в студии «Соцветие»
Адреса
- +7 (902) 553-20-69
Информация
Описание: студия «Соцветие» - это объединение двух направлений творческого развития детей: изобразительного искусства и театра. Студия знакомит ребенка со сказкой через театр, а отражение полученных детьми впечатлений выражается в рисунках и других творческих работах. На уроках происходит развитие творческих навыков, знакомство с линией, формой, ритмом, цветовым кругом.
В программе:
- создание композиций с использованием декора, творчество по сказкам;
- создание масок и декораций.
На занятиях используются традиционные материалы и подходы, а также смешанная техника и методы современного искусства.
Возраст: от 5 лет и старше.
Стоимость: 350 рублей за одно занятие.
Продолжительность занятия: 2 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю (понедельник, пятница).
Количество человек в группах: до 10 человек.
Форма: не требуется.
Дополнительно приобретаются расходные материалы, краски и кисти.
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