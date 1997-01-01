Уроки рисования и театрального искусства в студии «Соцветие»

Информация

Описание: студия «Соцветие» - это объединение двух направлений творческого развития детей: изобразительного искусства и театра. Студия знакомит ребенка со сказкой через театр, а отражение полученных детьми впечатлений выражается в рисунках и других творческих работах. На уроках происходит развитие творческих навыков, знакомство с линией, формой, ритмом, цветовым кругом.

В программе:

создание композиций с использованием декора, творчество по сказкам;

создание масок и декораций.

На занятиях используются традиционные материалы и подходы, а также смешанная техника и методы современного искусства.

Возраст: от 5 лет и старше.

Стоимость: 350 рублей за одно занятие.

Продолжительность занятия: 2 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю (понедельник, пятница).

Количество человек в группах: до 10 человек.

Форма: не требуется.

Дополнительно приобретаются расходные материалы, краски и кисти.