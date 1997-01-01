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Уроки рисования в Студии живописи "Звезды индиго"
Цена: Цена не указана
Возраст: 4 - 8 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Посьетская, 45
Информация
Описание: Обучение проходит экспресс-курсами на основе авторской методики цветоведения, которая позволяет в короткие сроки реализовать заложенные природой творческие способности каждого ребенка. Работа с цветом гармонизирует эмоциональную сферу человека, успокаивает и возвращает энергетическое равновесие. Простые упражнения по цветоведению обогащают радостью творчества в играх с цветом. Экспресс-курс разрабатывался для детей дошкольного возраста, но за 20 лет стал универсальным для всех, кто желает освоить базовые приемы живописи.
Возраст: От 4-х до 8-ми лет.
Продолжительность занятия: 1 - 1,5 часа.
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