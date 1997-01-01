Уроки рисования в Творческой мастерской "Фабрика идей"

Информация

Описание: В программе обучения живопись, рисунок, композиция, нетрадиционные техники рисования (пальчикография, граттаж, рисование солью, пластилином и т.д.), лепка, аппликация и др. Также в мастерской проводятся индивидуальные занятия по рисунку, живописи и композиции для детей и взрослых.

Возраст: От 4-х до 18-ти лет. Занятия проходят по трем возрастным группам: 4-6 лет, 6-10 лет, от 10 лет и старше.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группах: от 10 до 20 чел.

Стоимость: 400 руб. за разовое занятие.