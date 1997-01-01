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Уроки рисования в Творческой мастерской "Фабрика идей"
Цена: Цена не указана
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 17
Информация
Описание: В программе обучения живопись, рисунок, композиция, нетрадиционные техники рисования (пальчикография, граттаж, рисование солью, пластилином и т.д.), лепка, аппликация и др. Также в мастерской проводятся индивидуальные занятия по рисунку, живописи и композиции для детей и взрослых.
Возраст: От 4-х до 18-ти лет. Занятия проходят по трем возрастным группам: 4-6 лет, 6-10 лет, от 10 лет и старше.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группах: от 10 до 20 чел.
Стоимость: 400 руб. за разовое занятие.
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