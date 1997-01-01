Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Уроки рисования в Творческой студии "КолоноК"
Адреса
Информация
Описание: На занятиях по ИЗО дети освоят:
- письмо акварель, гуашь, пастель;
- техники и приёмы;
- рисунок и композиция;
- нетрадиционные техники рисования.
Возраст: От 5-ти до 10-ти лет.
Продолжительность занятия: 1,5 - 2 часа.
Частота занятий: 2-3 занятия в неделю в зависимости от возраста. Группа 5-7 лет - 3 раза, группа 8-10 лет - 2 раза в неделю.
Количество человек в группах: Группа 5-7 лет - от 3 до 6 человек. Группа 8-10 лет - от 3 до 6 человек.
Стоимость:
-
Разовое занятие - 650 руб.
-
Абонемент на 4 занятия - 2600 руб.
-
Абонемент на 8 занятий - 5200 руб.
* Если занятия посещают 2 ребенка из одной семьи, то за разовое занятие оплата составит 500 руб.
Преподаватели:
-
Вершинина Елена Валерьевна
-
Горячева Алена Андреевна
Форма: удобная для ребенка одежда. В студии есть специальные фартуки, чтобы не испачкаться во время занятий.
-
ИЗО студия "Палитра" в детском клубе им СухановаОт 5 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Гончарное ремесло в Творческой мастерской "Дети Пикассо"От 5 до 5 лет Государственная
-
Живопись в Творческой студии "Do-Do"От 5 до 8 лет Частная
-
Программа "Тяп-ляп" в Детском клубе "Ай да Я"От 1 до 2 лет До 1200 руб Частная
-
ИЗО в Школе "Эврика"От 5 до 17 лет От 350 до 2500 руб Частная
-
Каллиграфия в Детском центре "Ромашка"От 10 до 10 лет Государственная
-
Кружок ИЗО "Маленькая страна" в Детском клубе "Старт"От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Кружок ИЗО "Кисточка" в Центре «Пифагорка»От 4 до 8 лет От 2560 руб Частная
-
Рисование в художественной мастерской "Калейдоскоп"От 3 до 9 лет От 300 до 2400 руб Частная
-
Уроки рисования в изостудии "Абрис"От 4 до 15 лет От 400 до 400 руб Частная
Загрузка комментариев...