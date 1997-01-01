Уроки рисования в Творческой студии "КолоноК"

Информация

Описание: На занятиях по ИЗО дети освоят:

- письмо акварель, гуашь, пастель;

- техники и приёмы;

- рисунок и композиция;

- нетрадиционные техники рисования.

Возраст: От 5-ти до 10-ти лет.

Продолжительность занятия: 1,5 - 2 часа.

Частота занятий: 2-3 занятия в неделю в зависимости от возраста. Группа 5-7 лет - 3 раза, группа 8-10 лет - 2 раза в неделю.

Количество человек в группах: Группа 5-7 лет - от 3 до 6 человек. Группа 8-10 лет - от 3 до 6 человек.

Стоимость:

Разовое занятие - 650 руб.

Абонемент на 4 занятия - 2600 руб.

Абонемент на 8 занятий - 5200 руб.

* Если занятия посещают 2 ребенка из одной семьи, то за разовое занятие оплата составит 500 руб.

Преподаватели:

Вершинина Елена Валерьевна

Горячева Алена Андреевна

Форма: удобная для ребенка одежда. В студии есть специальные фартуки, чтобы не испачкаться во время занятий.