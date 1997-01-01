Уроки верховой езды в Конноспортивном клубе "Кедр"

Информация

Описание: Занятия делятся на практические и теоретические. Для соблюдения техники безопасности все практические занятия проводятся индивидуально, теоретические занятия проходят в группах. Конный спорт благоприятно действует на опорно-двигательный аппарат, укрепляет мышцы, развивает равновесие, улучшает координацию движения и психическое состояние занимающегося.

Возраст: От 10-ти лет.

Расписание занятий: Все занятия проводятся только по предварительной записи по телефону. Время занятий подбирается индивидуально — есть возможность заниматься спортом, как утром, так и вечером в любой день недели. На обучение верховой езде необходимо прийти за 15 минут до начала. В случае опоздания — тренер имеет право сократить занятие на соответствующее время. Если начало занятия задержано по вине клуба, оно пройдет полностью.

Продолжительность занятия: 1 час.

Стоимость: от 900 до 1500 руб. а 1 занятие (в зависимости от абонемента).

Преподаватели: Степанов Павел Владимирович, стаж работы 12 лет, образование: диплом Всерориссийского научно-иследовательского института коневодства (ВНИИК) - Подготовка по тренингу лошадей и всадников; Тренер второй категории; Кандидат мастера спорта по конкуру.

Кравцова Ольга Олеговна, стаж работы тренером 5 лет; образование - тренер по конному спорту ВНИИК.

Форма: удобная, не сковывающая движения, приобретается самостоятельно.