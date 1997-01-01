Ушу в Школе воинских искусств "Саньшань"

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Описание: ушу-саньда - рукопашный бой, сочетающий в себе простейшие боевые методики различных традиционных стилей ушу и современных контактных видов спорта (бокс, кикбоксинг).

Занятия ушу развивают силу, быстроту, ловкость, выносливость, гибкость и координацию. У ребенка улучшается работа дыхательной и сердечно-сосудистой систем и других систем организма, ребенок реже болеет и быстрее восстанавливается.

Кроме того, занятия ушу включают в себя элементы суставной гимнастики, которая является профилактикой травм и различных заболеваний. Во время тренировок максимально задействуется вестибулярный аппарат, отвечающий за координацию движений и чувство равновесия, налаживается работа левого и правого полушарий.

Также в ходе обучения ушу у ребенка развиваются морально-волевые качества, он учится правильно относиться к победам и поражениям, быть более стрессоустойчивым.



Стоимость: 2000 рублей.

Возраст: от 4 до 6 лет.

Продолжительность: 1-2 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Форма: приобретается самостоятельно.

Преподаватель: Чагай Алексей Игоревич - руководитель Федерации отделения ушу в Приморском крае.