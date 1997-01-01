Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Увлекательный английский в МАУ ДО "Центринформ"
Адреса
Информация
Описание: на занятиях дети изучают английский через разучивание песенок, веселых рифмовок, настольных и подвижных игры, что превращает изучение английского языка в увлекательную игру. Вместе с тем, большое внимание уделяется объяснению грамматики в доступной форме. Каждое занятие имеет письменное домашнее задание, которое обязательно проверяется на следующем занятии.
В программу обучения входит:
- постановка произношения,
- изучение английской транскрипции,
- усвоение базовой лексики,
- выразительное чтение вслух с хорошим пониманием прочитанного текста,
- формирование естественной устной речи и навыков письменной речи.
Стоимость: бесплатно. Также есть дополнительные платные занятия для углубленного изучения предмета, посещаются по желанию.
Возраст: от 6 до 12 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность: 2 часа (в план занятия включены перерывы для физических разминок, упражнений для зрения и снятия усталости).
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 15 до 25 человек. В индивидуальных платных группах - от 5 до 10 человек.
Преподаватель: Пономарёва Ирина Геннадьевна - филолог-переводчик английского языка, имеет педагогический стаж - 13 лет.
-
"Легкий английский" в ЦДТ Фрунзенского районаОт 5 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому в Образовательном клубе "In Language"От 15 до 17 лет От 3700 руб Частная
-
Испанский язык в центре "Британика"От 5 до 18 лет Частная
-
Японский язык в "Imperial"От 3 до 18 лет От 4000 до 5400 руб Частная
-
Английский язык в Детском клубе "Солнечные ступеньки"От 6 до 7 лет От 400 руб Частная
-
Английский в в Детском центре "Mars Kids Club"От 4 до 6 лет От 400 до 5800 руб Частная
-
Корейский язык в школе "Lingvostation"От 3 до 18 лет От 400 руб Частная
-
Английский язык в центре "Планета Друзей"От 3 до 7 лет От 300 руб Частная
-
Подготовка к ЕГЭ по английскому языку в образовательном центре "Юниум"От 17 до 18 лет От 4750 руб Частная
-
Английский язык в Школе "Эврика"От 3 до 17 лет От 450 до 3600 руб Частная
Загрузка комментариев...