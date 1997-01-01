Увлекательный английский в МАУ ДО "Центринформ"

Информация

Описание: на занятиях дети изучают английский через разучивание песенок, веселых рифмовок, настольных и подвижных игры, что превращает изучение английского языка в увлекательную игру. Вместе с тем, большое внимание уделяется объяснению грамматики в доступной форме. Каждое занятие имеет письменное домашнее задание, которое обязательно проверяется на следующем занятии.

В программу обучения входит:

постановка произношения,

изучение английской транскрипции,

усвоение базовой лексики,

выразительное чтение вслух с хорошим пониманием прочитанного текста,

формирование естественной устной речи и навыков письменной речи.

Стоимость: бесплатно. Также есть дополнительные платные занятия для углубленного изучения предмета, посещаются по желанию.

Возраст: от 6 до 12 лет (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность: 2 часа (в план занятия включены перерывы для физических разминок, упражнений для зрения и снятия усталости).

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 15 до 25 человек. В индивидуальных платных группах - от 5 до 10 человек.

Преподаватель: Пономарёва Ирина Геннадьевна - филолог-переводчик английского языка, имеет педагогический стаж - 13 лет.