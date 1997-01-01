Видеоблогинг в Школе Телевидения

Информация

Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. На занятиях ребята научатся создавать интересный контент для своего YouTube канала, узнают, как занять свою нишу и стать популярным блогером, а также начать зарабатывать первые деньги на рекламе.

Программа обучения состоит из 5 блоков, включающих по 6 занятий. По каждому блоку можно пройти обучение отдельно вне общей программы по видеоблоггингу.

видеоблогинг; курсы риторики; инста-блогинг; видеомонтаж; анимация.

Чему научится ребенок в ходе обучения:

придумывать интересное видео-наполнение для своего блога;

создавать качественные видеоролики;

эффектно презентовать себя перед камерой;

офромлять и запускать транслирование на YouTube.

После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.

Стоимость: 6900 рублей за весь курс (5 блоков по 6 занятий). Со скидкой - 4500 рублей.

Возраст: от 8 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час 50 минут.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.

Количество человек в группе: до 10 человек.