Видеоблогинг в Школе Телевидения

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Информация
Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. На занятиях ребята научатся создавать интересный контент для своего YouTube канала, узнают, как занять свою нишу и стать популярным блогером, а также начать зарабатывать первые деньги на рекламе.
Программа обучения состоит из 5 блоков, включающих по 6 занятий. По каждому блоку можно пройти обучение отдельно вне общей программы по видеоблоггингу.
- видеоблогинг;
- курсы риторики;
- инста-блогинг;
- видеомонтаж;
- анимация.
Чему научится ребенок в ходе обучения:
- придумывать интересное видео-наполнение для своего блога;
- создавать качественные видеоролики;
- эффектно презентовать себя перед камерой;
- офромлять и запускать транслирование на YouTube.
После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.
Стоимость: 6900 рублей за весь курс (5 блоков по 6 занятий). Со скидкой - 4500 рублей.
Возраст: от 8 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час 50 минут.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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