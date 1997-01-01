Вокал для детей в Школе голоса Марии Струве

Информация

Описание: Постановка и тренировка голоса для пения и публичных выступлений.

В ходе обучения дети также получают опыт выступлений на публике, участвуя в "домашних" концертах с песнями и стихами внутри школы.

Курс обучения рассчитан на 4 месяца.

Есть индивидуальные уроки (после первых нескольких занятий в группе). Возможны совместные занятия детей и родителей.

Стоимость: 5000 рублей - абонемент на месяц (4 занятия).

Возраст: от 5 лет и взрослые.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю (возможно чаще).

Количество человек в группе: до 8 человек.