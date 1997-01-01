Вокал для детей в Школе голоса Марии Струве

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Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Пушкинская, 35
- +7 (902) 484-00-66
- +7 (904) 627-32-61
Информация
Описание: Постановка и тренировка голоса для пения и публичных выступлений.
В ходе обучения дети также получают опыт выступлений на публике, участвуя в "домашних" концертах с песнями и стихами внутри школы.
Курс обучения рассчитан на 4 месяца.
Есть индивидуальные уроки (после первых нескольких занятий в группе). Возможны совместные занятия детей и родителей.
Стоимость: 5000 рублей - абонемент на месяц (4 занятия).
Возраст: от 5 лет и взрослые.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю (возможно чаще).
Количество человек в группе: до 8 человек.
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