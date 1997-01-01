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Вокал в Волшебном Обучающем Мире "Маленький Моцарт"
Цена: От 450
Возраст: 3 - 18 лет
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Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 46 стр. 3 , ТЦ "Гранд", 2-й этаж
- +7 (423) 202-52-14
Владивосток, Снеговая падь, ул. Адмирала Горшкова, 36 , под. 8, кв. 310
- +7 (423) 202-52-14
Информация
Описание: В программе: развитие вокальных данных и музыкального слуха. Для повышения мотивации и интереса ученика используется специальная игровая, сказочная форма обучения. Регулярно проводятся отчётные концерты и конкурсы. Есть возможность заниматься в группе.
В секции ведется обучение "особенных" детей, детей с ограниченными способностями.
Возраст: от 3-х лет.
Продолжительность: 50 минут.
Стоимость: от 450 руб./1 занятие.
Преподаватели: Рабозей Ольга Дмитриевна - педагог.
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