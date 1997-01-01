Вокал в Волшебном Обучающем Мире "Маленький Моцарт"

Информация

Описание: В программе: развитие вокальных данных и музыкального слуха. Для повышения мотивации и интереса ученика используется специальная игровая, сказочная форма обучения. Регулярно проводятся отчётные концерты и конкурсы. Есть возможность заниматься в группе.

В секции ведется обучение "особенных" детей, детей с ограниченными способностями.

Возраст: от 3-х лет.

Продолжительность: 50 минут.

Стоимость: от 450 руб./1 занятие.

Преподаватели: Рабозей Ольга Дмитриевна - педагог.