Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Вокальный кружок "Искорки" в клубе "Тимуровец"
Адреса
- +7 (423) 242-78-17
Информация
Описание: занятия вокалом развивают слух и чувство ритма ребенка, а также улучшают память, поскольку ребенку необходимо запоминать текст, ритм, мелодию, паузы. Пение развивает способности к импровизации, тренирует дикцию и речь, благодаря вокалу ребенок обретает красивый посталвенный голос.
Благодаря вокалу также происходит музыкально-эстетическое воспитание ребенка, формируются основы музыкальной культуры и эстетический вкус. Хоровое пение помогает адаптироваться в социуме, стать частью коллектива. Кроме того, во время занятий вокалом у ребенка развивается артистичность, появляется уверенность в себе.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 5 до 15 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Преподаватель: Солодовникова Мария Николаевна.
-
Обучение вокалу в школе "Виртуозы"От 5 до 18 лет От 500 до 1100 руб Частная
-
Программа "Star Teen" в Танцевальной студии "Arte"От 7 до 14 лет До 3000 руб Частная
-
Гитара в детском клубе им. БлюхераОт 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Уроки игры на гитаре в Детском клубе им. КарбышеваОт 5 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Вокальная группа во Дворце детского творчестваОт 8 до 8 лет Государственная
-
Обучение игре на скрипке в школе "Виртуозы"От 5 до 18 лет От 750 до 1100 руб Частная
-
Фортепиано-синтезатор во Дворце детского творчестваОт 7 до 15 лет Государственная
-
Ансамбль гитаристов "Аккорд" в ДКЖДОт 8 до 18 лет Государственная
-
Обучение игре на электрогитаре в школе "Виртуозы"От 7 до 7 лет Государственная
-
Вокальная студия "Конфетти" в ДКЖДОт 7 до 18 лет Государственная
Загрузка комментариев...