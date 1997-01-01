Вокальный кружок "Искорки" в клубе "Тимуровец"

Информация

Описание: занятия вокалом развивают слух и чувство ритма ребенка, а также улучшают память, поскольку ребенку необходимо запоминать текст, ритм, мелодию, паузы. Пение развивает способности к импровизации, тренирует дикцию и речь, благодаря вокалу ребенок обретает красивый посталвенный голос.

Благодаря вокалу также происходит музыкально-эстетическое воспитание ребенка, формируются основы музыкальной культуры и эстетический вкус. Хоровое пение помогает адаптироваться в социуме, стать частью коллектива. Кроме того, во время занятий вокалом у ребенка развивается артистичность, появляется уверенность в себе.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 5 до 15 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Преподаватель: Солодовникова Мария Николаевна.