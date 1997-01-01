Вокал в Детском клубе "Юность"

Информация

Описание: занятия вокалом помогут привить ребенку музыкальный вкус, развить слух и чувство ритма. Занятия вокалом также положительно влияют и на речевую функцию, развивают способность импровизировать, а также нормализуют, развивают и улучшают дыхательную функцию.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 5 до 15 лет.

Продолжительность: 1-2 часа.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватель: Дьякова Марина Фёдоровна.