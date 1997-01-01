Вокал в Детском клубе "Юность"

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Адреса
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Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 112
- +7 (423) 245-69-00
Информация
Описание: занятия вокалом помогут привить ребенку музыкальный вкус, развить слух и чувство ритма. Занятия вокалом также положительно влияют и на речевую функцию, развивают способность импровизировать, а также нормализуют, развивают и улучшают дыхательную функцию.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 5 до 15 лет.
Продолжительность: 1-2 часа.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватель: Дьякова Марина Фёдоровна.
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