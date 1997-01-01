Вокал во Дворце детского творчества

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Владивосток, Центр, пр-т Океанский, 43 , каб. 31, 32, 33, 36
- +7 (423) 245-68-39
Информация
Возраст обучающихся: 7-11 лет и 12-18 лет, академический вокал: 8-17 лет.
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Обучение игре на бас гитаре в школе "Виртуозы"От 7 до 7 лет Государственная
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Вокально-хореографический кружок в Детской студии "Акварель"От 3 до 12 лет От 2800 до 2800 руб Частная
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Обучение игре на флейте в школе "Виртуозы"От 5 до 18 лет От 750 до 1100 руб Частная
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Академия детской песни Анастасии Савченковой «Голос'Ок!»От 3 до 18 лет От 335 до 4200 руб Частная
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Музыкальный театр в клубе "School+"От 6 до 11 лет От 300 руб Частная
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Обучение игре на электрогитаре в школе "Виртуозы"От 7 до 7 лет Государственная
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Уроки игры на гитаре в Детском клубе им. КарбышеваОт 5 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Обучение игре на виолончели в школе "Виртуозы"От 7 до 18 лет От 1000 руб Частная
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Ансамбль эстрадной песни «Созвездие» в клубе "Эллада"От 5 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Вокальный кружок "Музыкальная сказка" в Детском клубе "Орленок"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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