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Вокальная группа "Ария" в Детском клубе "Гренада"
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 16 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Чуркин, ул. Калинина, 29 , 1-й этаж
- +7 (423) 227-38-51
Информация
Описание: В программе: сольный и групповой вокал, концертная деятельность.
Возраст: от 6-ти до 16-ти лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: 15 человек.
Стоимость: бесплатно.
Преподаватели: Шестак Елена Валерьевна.
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