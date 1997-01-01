Вокальная группа в Центре "Чайка"

Информация

Описание: на занятиях дети знакомятся с музыкальной грамотой, прослушивают классическую музыку, обучаются игре на шумовых и звуковысотных инструментах.



Во время занятий практикуются музыкальные инсценировки, где через интонацию во время пения ребенок передает эмоциональное содержание произведения, что способствует раскрытию его артистических способностей.

Музыкальные занятия гармонизируют личность ребенка, позволяют обрести уверенность в себе и раскрыть богатство внутреннего мира ребенка.

В программе обучения:

развитие музыкального слуха и чувства ритма;

постановка голоса;

тренинг выразительной красивой речи;

сценическая практика (выступления);

знакомство с музыкальной грамотой.

Возможны индивидуальные занятия.

Возрастные группы:

от 3 до 7 лет;

от 7 лет и старше.

Стоимость: 2800 рублей в месяц.

Продолжительность: 1 час 15 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 до 20 человек в группе.

Преподаватель: Маргарита Павловна.