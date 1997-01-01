Вокальная студия "Конфетти" в ДКЖД

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Адреса
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Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 62а
- +7 (423) 224-52-53 , вахта
Информация
Описание: В программе: уроки вокала, пение.
Возраст: от 7-ми до 18-ти лет.
Продолжительность: 1 час.
Преподаватели: Волкова Раиса Эльдаровна - руководитель.
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Сольфеджио в центре "88 клавиш"От 2 до 18 лет От 500 до 1000 руб Частная
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Вокально-хореографический кружок в Детской студии "Акварель"От 3 до 12 лет От 2800 до 2800 руб Частная
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Музыкальный кружок "Страна Фантазия" в клубе "Юность"От 5 до 15 лет Бесплатно Частная
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Кружок "Аллегро" в МАУ ДО "Центринформ"От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Фольклорный кружок "Хоровод" в клубе им. БлюхераОт 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Саксофон-флейта во Дворце детского творчестваОт 7 до 12 лет Государственная
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Фортепиано во Дворце детского творчестваОт 7 до 15 лет Государственная
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Игра на ударной установке в школе "Виртуозы"От 6 до 18 лет От 750 до 1100 руб Частная
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Творческая студия для детей "Империя детства"От 3 до 14 лет От 4500 до 4500 руб Частная
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Гитара в детском клубе им. БлюхераОт 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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