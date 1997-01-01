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Ансамбль эстрадной песни «Созвездие» в клубе "Эллада"
Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Луговая, ул. Громова, 12
- +7 (423) 263-68-40
Информация
Описание: на занятиях дети знакомятся с музыкальной грамотой, делают упражнения на развитие певческого диапазона, дикции, звукообразования.
Важно! Отбор проводится по итогам прослушивания.
Возраст: от 5 до 18 лет.
Стоимость: бесплатно.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 12 до 15 человек (в зависимости от года обучения).
Преподаватели: Тигай Владимир Станиславович.
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