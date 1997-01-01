Ансамбль эстрадной песни «Созвездие» в клубе "Эллада"

Информация

Описание: на занятиях дети знакомятся с музыкальной грамотой, делают упражнения на развитие певческого диапазона, дикции, звукообразования.

Важно! Отбор проводится по итогам прослушивания.

Возраст: от 5 до 18 лет.

Стоимость: бесплатно.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 12 до 15 человек (в зависимости от года обучения).

Преподаватели: Тигай Владимир Станиславович.