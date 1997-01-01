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Вокально-хореографический кружок в Детской студии "Акварель"
Цена: 2800 - 2800
Возраст: 3 - 12 лет
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Адреса
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Владивосток, район Центр, пр-т Партизанский, 44 кор. 4
- +7 (423) 272-87-78
Информация
Описание:
На занятиях уделяется внимание следующим навыкам:
- основы музыкальной грамоты;
- развитие слуха и чувства ритма;
- сольное и ансамблевое пение;
- работа с микрофоном, сценическое мастерство;
- хореография и ритмопластика;
- запись в профессиональной музыкальной студии;
- участие в краевых, всероссийских и международных конкурсах, отчетные концерты.
Возраст: 3 -12 лет.
Стоимость: 2800 руб. в месяц.
Расписание занятий: 2 раза в неделю вокал, 1 раз в неделю хореография. Занятия проводятся в дневное и вечернее время по договоренности.
Продолжительность занятий: 1 час.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группах: 5 - 10 чел.
Преподаватель: Бекина Наталья Владимировна.
Форма одежды: на вокал - свободная форма, на хореографию - шорты (можно лосины) и футболка, носки либо чешки.
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