Вокально-хореографический кружок в Детской студии "Акварель"

Информация

Описание:

На занятиях уделяется внимание следующим навыкам:

основы музыкальной грамоты;

развитие слуха и чувства ритма;

сольное и ансамблевое пение;

работа с микрофоном, сценическое мастерство;

хореография и ритмопластика;

запись в профессиональной музыкальной студии;

участие в краевых, всероссийских и международных конкурсах, отчетные концерты.

Возраст: 3 -12 лет.

Стоимость: 2800 руб. в месяц.

Расписание занятий: 2 раза в неделю вокал, 1 раз в неделю хореография. Занятия проводятся в дневное и вечернее время по договоренности.

Продолжительность занятий: 1 час.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группах: 5 - 10 чел.

Преподаватель: Бекина Наталья Владимировна.

Форма одежды: на вокал - свободная форма, на хореографию - шорты (можно лосины) и футболка, носки либо чешки.