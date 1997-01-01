Вокально-хоровая студия в клубе им. Комарова

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Адреса
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Владивосток, Вторая речка, ул. Кирова, 50
- +7 (423) 246-46-97
Информация
Описание: В программе: вокал, пение.
Возраст: от 6-ти до 17-ти лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: бесплатно.
Преподаватели: Исакова Инесса Валерьевна - руководитель.
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