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Вокальный кружок "Фантазия" в ЦДТ Фрунзенского района
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Описание: занятия проходят в формате хорового и сольного пения. Вокальные уроки положительно влияют на настроение ребенка, повышают жизненный тонус, снижают стресс. Ребенок становится более эмоциональным и открытым.
Во время пения в организм поступает большое количество кислорода, за счет чего улучшается кровообращение в организме, нормализуется сердцебиение и артериальное давление. Кроме того, пение способно активизировать работу мозга, у ребенка улучшается концентрация внимания, тренируется память и дикция.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 5 до 16 лет.
Продолжительность: 4 часа. По желанию ребенок может уйти раньше.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватели: Филатова Ирина Валерьевна - педагог художественно-эстэтического направления.
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