Вокальный кружок "Фантазия" в ЦДТ Фрунзенского района

Информация

Описание: занятия проходят в формате хорового и сольного пения. Вокальные уроки положительно влияют на настроение ребенка, повышают жизненный тонус, снижают стресс. Ребенок становится более эмоциональным и открытым.

Во время пения в организм поступает большое количество кислорода, за счет чего улучшается кровообращение в организме, нормализуется сердцебиение и артериальное давление. Кроме того, пение способно активизировать работу мозга, у ребенка улучшается концентрация внимания, тренируется память и дикция.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 5 до 16 лет.

Продолжительность: 4 часа. По желанию ребенок может уйти раньше.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватели: Филатова Ирина Валерьевна - педагог художественно-эстэтического направления.