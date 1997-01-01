Вокальный кружок в Детском клубе им. Карбышева

Информация

Описание: пение хорошо влияет на здоровье и на эмоции детей, а также развивает слух и чувство ритма.

Занятия вокалом помогут ребенку:

улучшить память;

развивить способности к импровизации;

стимулировать речевую активность;

нормализовать дыхание.

Занятия вокалом проходят как в группе, так и индивидуально.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 4 до 18 лет.

Продолжительность: 2 часа с перерывом - 15 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватели: в клубе два преподавателя по вокалу, которые ведут отдельные группы - Варяница Нонна Викторовна и Барыкин Юрий Викторович (кружок "Поющие звездочки"). Оба преподавателя ведут как групповые, так и индивидуальные занятия.