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Вокальный кружок в Детском клубе им. Карбышева
Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район БАМ, ул. Карбышева, 44
- +7 (423) 234-78-11
- +7 (924) 232-97-29
Информация
Описание: пение хорошо влияет на здоровье и на эмоции детей, а также развивает слух и чувство ритма.
Занятия вокалом помогут ребенку:
- улучшить память;
- развивить способности к импровизации;
- стимулировать речевую активность;
- нормализовать дыхание.
Занятия вокалом проходят как в группе, так и индивидуально.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 4 до 18 лет.
Продолжительность: 2 часа с перерывом - 15 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватели: в клубе два преподавателя по вокалу, которые ведут отдельные группы - Варяница Нонна Викторовна и Барыкин Юрий Викторович (кружок "Поющие звездочки"). Оба преподавателя ведут как групповые, так и индивидуальные занятия.
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