Волейбол для детей в Pacific Volley School

Информация

Описание: основной миссией Pacific Volley School является популяризация и продвижение здорового образа жизни через волейбол. Тренировки и турниры - это незабываемое счастливое детство со спортом.

На занятиях большое внимание уделяется развитию базовых навыков волейбола и физическому развитию детей. Техника, координация, умение перемещаться по площадке - всему этому уделяется большая часть тренировки.

Также занятия проходят в зале на острове Русский.

Стоимость: 2000 рублей в месяц (12 занятий), 200 рублей - одно занятие.

Возраст: от 10 до 15 лет. Далее с возрастом ребята могут перейти во взрослую группу.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: 12-16 человек.

Тренер: Грицай Леонид Викторович.