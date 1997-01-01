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Волейбол для детей в Pacific Volley School
Цена: 200 - 2000
Возраст: 10 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Володарского, 3а
- +7 (914) 666-25-40
Информация
Описание: основной миссией Pacific Volley School является популяризация и продвижение здорового образа жизни через волейбол. Тренировки и турниры - это незабываемое счастливое детство со спортом.
На занятиях большое внимание уделяется развитию базовых навыков волейбола и физическому развитию детей. Техника, координация, умение перемещаться по площадке - всему этому уделяется большая часть тренировки.
Также занятия проходят в зале на острове Русский.
Стоимость: 2000 рублей в месяц (12 занятий), 200 рублей - одно занятие.
Возраст: от 10 до 15 лет. Далее с возрастом ребята могут перейти во взрослую группу.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: 12-16 человек.
Тренер: Грицай Леонид Викторович.
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