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Волейбол в Спортивном комплексе "Арена Спорта"
Адреса
- +7 (423) 276-10-10
- +7 (914) 706-10-10
Информация
Описание: Волейбол для детей является оптимальным спортом: отсутствие прямого контакта с соперниками снижает риск травм, а играть в мяч любят и мальчики, и девочки. Волейбол укрепляет детский иммунитет и сердечно-сосудистую систему, улучшает глазомер и осанку. Волейбол учит работать в команде и помогает наладить контакт со сверстниками. Волейбол учит правильно падать, что пригодится во время подвижных игр во дворе или прогулки по гололеду, и во многих других ситуациях.
Возраст: от 10 лет и старше.
Расписание занятий: Занятия проходят по понедельникам, средам, пятницам с 15:00 до 16:30.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
Стоимость: 2200 руб. в месяц / 12 занятий.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватель: Грицай Леонид Викторович.
Форма одежды: спортивная: футболка, шорты, кросовки.
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