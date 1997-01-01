Волейбол в Спортивном комплексе "Арена Спорта"

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Описание: Волейбол для детей является оптимальным спортом: отсутствие прямого контакта с соперниками снижает риск травм, а играть в мяч любят и мальчики, и девочки. Волейбол укрепляет детский иммунитет и сердечно-сосудистую систему, улучшает глазомер и осанку. Волейбол учит работать в команде и помогает наладить контакт со сверстниками. Волейбол учит правильно падать, что пригодится во время подвижных игр во дворе или прогулки по гололеду, и во многих других ситуациях.

Возраст: от 10 лет и старше.

Расписание занятий: Занятия проходят по понедельникам, средам, пятницам с 15:00 до 16:30.

Продолжительность занятия: 1,5 часа.

Стоимость: 2200 руб. в месяц / 12 занятий.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватель: Грицай Леонид Викторович.

Форма одежды: спортивная: футболка, шорты, кросовки.