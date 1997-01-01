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Волейбол в Спортивной школе "Русич"
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Описание: на занятиях ребенок развивает физические способности, а также мышление, учится работать в команде, адаптироваться в коллективе. Благодаря занятия у ребенка формируется стремление к победе, к достижению цели, развивается сила воли, позитивный настрой и сильные стороны характера.
Тренировки проходят на базе общеобразовательных школ города Владивостока.
Стоимость: бесплатно (количество бесплатных мест ограничено).
Возраст: от 7 до 18 лет.
Продолжительность: от 1 часа 30 минут до 2 часов (время зависит от возраста ребенка, дети постарше занимаются дольше).
Частота занятий: 3-4 раза в неделю или чаще (частота занятий зависит от возраста ребенка, уровня его подготовки и степени нагрузки, которая дается на занятии. У начальных групп занятия проходят реже).
Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватели:
- Ажимова Ольга Борисовна - тренер-преподаватель высшей категории;
- Шерстобитов Александр Евгеньевич - тренер-преподаватель высшей категории, Отличник физической культуры;
- Шурпатова Наталья Валентиновна - тренер-преподаватель;
- Слепова Валентина Петровна - тренер-преподаватель высшей категории, Отличник физической культуры;
- Завгороднев Владимир Юрьевич - тренер-преподаватель высшей категории.
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