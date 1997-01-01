Волейбол в Спортивной школе "Старт"

Поиск кружков и секций во Владивостоке
Кружки и секции Преподаватели

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка

Категории
Несколько найденных категорий:
    Несколько найденных подкатегорий:
      Несколько найденных секций:
        Поиск не дал результатов.
        • Любая категория
        • Автодело
        • Автоспорт
        • Аквааэробика
        • Акробатика
        • Актерское мастерство
        • Арт-терапия
        • Архитектура
        • Аэробика
        • Блогинг
        • Боевые искусства
        • Верховая езда
        • Визаж
        • Вожатство и волонтерство
        • Гимнастика
        • Горные лыжи
        • Графика
        • Гребля
        • Декоративно-прикладное искусство
        • Дизайн
        • Живопись
        • Журналистка
        • Изобразительное искусство
        • Иностранные языки
        • Йога
        • Картинг
        • КВН
        • Кино и телевидение
        • Компьютер
        • Конструирование
        • Коньки
        • Краеведение
        • Кулинария
        • Легкая атлетика
        • Лепка
        • Логоритмика
        • Математика
        • Мелкая моторика
        • Ментальная арифметика
        • Мода
        • Моделирование
        • Морское дело
        • Морское многоборье
        • Музыка
        • Мультипликация
        • Настольный теннис
        • Начально-техническое моделирование
        • Общая физическая подготовка
        • Ораторское искусство
        • Оригами
        • Парусный спорт
        • Патриотизм
        • Пауэрлифтинг
        • Первая помощь
        • Плавание
        • Подготовка к ЕГЭ
        • Подготовка к ОГЭ
        • Подготовка к школе
        • Пожарно-прикладной вид занятий
        • Программирование
        • Профориентация
        • Прыжки на батуте
        • Психология
        • Радиосвязь
        • Развитие детей
        • Развитие интеллекта
        • Развитие речи
        • Ремесло
        • Ритмика
        • Робототехника
        • Рукоделие
        • Русский язык
        • Синхронное плавание
        • Скалолазание
        • Скорочтение
        • Сноуборд
        • Современная хореография
        • Спорт
        • Спортивные игры
        • Стрельба
        • Танцы
        • Творчество
        • Театр
        • Теннис
        • Туризм
        • Тяжелая атлетика
        • Фехтование
        • Фигурное катание
        • Физика
        • Физическое развитие
        • Филология и лингвистика
        • Фитнес
        • Флористика
        • Фольклор
        • Фотография
        • Химия
        • Цирковая студия
        • Черчение
        • Чирлидинг
        • Шахматы
        • Экология
        • Эстетика
        • Этикет
        Волейбол в Спортивной школе "Старт"

        Волейбол в Спортивной школе "Старт"

        Спортивные игры
        Рейтинг: 4.2
        Цена: Бесплатно
        Возраст: 6 - 18 лет
        Отзывов: 3
        Адреса
        Показать все Спрятать
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Чуркин, ул. Олега Кошевого, 26а
        • +7 (423) 227-43-85
        Владивосток, район Чуркин, ул. Интернациональная, 48
        • +7 (423) 227-08-78
        Информация

        Описание: волейбол - увлекательный игровой вид спорта, который приносит пользу здоровью детей, улучшает их физические показатели. Во время игры тренируются практически все группы мышц, формируется хорошая осанка, вырабатывается крепкий иммунитет. Кроме того, эта полезная игра предотвращает набор лишнего веса.

        Благодаря игре в команде ребенок привыкает к взаимодействию с коллективом, становится более общительным и уверенным в себе. А также у него появляется чувство ответственности, дисциплинированность, смелость и стремление к победе.

        Стоимость: бесплатно.

        Возраст: от 6  до 18 лет.

        Продолжительность занятия: от 1 часа до 1 часа 30 минут (время зависит от возраста ребенка и его уровня подготовки).

        Частота занятий: 2-4 раза в неделю.

        Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.

        Форма: приобретается самостоятельно.

        Преподаватели:

        • Тульчий Людмила Геннадьевна - тренер-преподаватель высшей категории, стаж работы - 36 лет;
        • Яценко Ольга Сергеевна - тренер-преподаватель первой категории, стаж работы - 11 лет;
        • Стаценко Александр Сергеевич - тренер-преподаватель высшей категории, стаж работы - 35 лет.

          Загрузка комментариев...