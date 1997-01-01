Волейбол в Спортивной школе "Старт"

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Информация
Описание: волейбол - увлекательный игровой вид спорта, который приносит пользу здоровью детей, улучшает их физические показатели. Во время игры тренируются практически все группы мышц, формируется хорошая осанка, вырабатывается крепкий иммунитет. Кроме того, эта полезная игра предотвращает набор лишнего веса.
Благодаря игре в команде ребенок привыкает к взаимодействию с коллективом, становится более общительным и уверенным в себе. А также у него появляется чувство ответственности, дисциплинированность, смелость и стремление к победе.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 6 до 18 лет.
Продолжительность занятия: от 1 часа до 1 часа 30 минут (время зависит от возраста ребенка и его уровня подготовки).
Частота занятий: 2-4 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватели:
- Тульчий Людмила Геннадьевна - тренер-преподаватель высшей категории, стаж работы - 36 лет;
- Яценко Ольга Сергеевна - тренер-преподаватель первой категории, стаж работы - 11 лет;
- Стаценко Александр Сергеевич - тренер-преподаватель высшей категории, стаж работы - 35 лет.
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