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Вольная борьба в спортивной школе Богатырь
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Баляева, ул. Адмирала Юмашева, 14Г , рядом со школой №57, со стороны автостоянки
- +7 (423) 244-04-43
Информация
Описание: Вольная борьба развивает у детей выносливось и ловкость.
Возраст: От 6 до 18 лет.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
Стоимость: Бесплатно.
Преподаватель: Хачатрян Сурик Володяевич - тренер-преподаватель первой категории, Григорьев Владимир Николаевич - тренер-преподаватель, Яхонтов Николай Николаевич - тренер-преподаватель высшей категории.
Форма: спортивная форма приобретается самостоятельно.
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