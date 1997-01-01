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Восточные танцы для девочек в Студии "Караван"
Адреса
- +7 (423) 294-05-02
- +7 (908) 994-05-02 , Галина Фомина, руководитель
Информация
Описание:
Bellydance - это достаточно сильная физическая нагрузка, связанная с проработкой не только основных мышечных групп, но и глубинных слоев мышц – а значит, фигура будет более женственной, чем при работе в тренажерном зале. Также повышается гибкость тела, возрастает подвижность суставов, укрепляются мышцы спины, исправляются осанка и походка.
В программу уроков входит:
- изучение техники bellydance;
- основы хореографии и ОФП;
- развитие координации, пластики и растяжка;
- постановка групповых и сольных номеров.
При желании делается упор на конкурсную и концертную деятельность.
Также, преподаватели уделяют время работе над образом девушек: учат правильно преподносить себя на сцене и в жизни, дают советы по подбору прически, макияжа, сценического костюма.
Занимаясь с раннего детства восточными танцами, у ребёнка будет формироваться правильная осанка, т.к. в движениях участвуют все отделы позвоночника. Под восточную музыку у девочек поднимается настроение, они чувствуют себя настоящими восточными красавицами!
Детский танец живота отличается от взрослого. Упражнения по своей структуре не сложные, специально подобранные для детского растущего организма, поэтому детям нравится выполнять их под зажигательную музыку.
Детский танец живота ассоциируется с более романтическим образом - это маленькие волшебницы и маленькие восточные красавицы, которые очаровывают своей детской нежностью и милой улыбкой родителей, друзей и родственников, всех добрых, неравнодушных людей.
На уроках девочки разучивают небольшие тематические комбинации. Все движения даются под веселую зажигательную восточную музыку, чтобы им было интересно заниматься. Как и любой танцевальный урок, занятие восточным танцем для детей построено по принципу "от простого к сложному", в начале занятия - разминка, в конце - растяжка.
Возраст: 9 - 17 лет, 2 возрастные категории: 9-11, 12-17 лет.
Расписание и частота занятий: 2 раза в неделю.
Продолжительность занятия: 1 час.
Стоимость: 350 руб. - разовое занятие,2000 рублей в месяц/8 занятий.
Количество человек в группах: от 5 до 15 чел.
Преподаватель: Шевчук Юлия.
Форма одежды: свободная, удобная, спортивная. На ноги - носочки.
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