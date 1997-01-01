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        Восточные танцы для девочек в Студии "Oriental"

        Восточные танцы для девочек в Студии "Oriental"

        Количество преподавателей: 1
        Танцы
        Рейтинг: 7.8
        Цена: 2400 - 2400
        Возраст: 6 - 15 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 77
        • +7 (914) 548-65-88
        Информация

        Описание:

        Восточный танец развивает координацию, пластику, плавность и чёткость движений под музыку - всю грацию девочки.
        Многие медики считают, что танец живота укрепляет здоровье. В танце работают и развиваются почти все группы мышц, а физические нагрузки приходятся также и на те группы мышц, которые не задействованы в повседневной жизни.
        Занимаясь с раннего детства восточными танцами, у ребёнка будет формироваться правильная осанка, т.к. в движениях участвуют все отделы позвоночника. Под восточную музыку у девочек поднимается настроение, они чувствуют себя настоящими восточными красавицами!
        Детский танец живота отличается от взрослого. Упражнения по своей структуре не сложные, специально подобранные для детского растущего организма, поэтому детям нравится выполнять их под зажигательную музыку.

        Детский танец живота ассоциируется с более романтическим образом - это маленькие волшебницы и маленькие восточные красавицы, которые очаровывают своей детской нежностью и милой улыбкой родителей, друзей и родственников, всех добрых, неравнодушных людей.

        К этому очаровательному образу отлично подходит большой платок - шаль (такой же, как во взрослом танце живота), поэтому обязательно разучивается танец с платком, который подчеркивает естественную красоту и обаяние девочек. К тому же танцевать с предметами интересно и увлекательно для ребенка.
        На уроках девочки разучивают небольшие тематические комбинации. Все движения даются под веселую зажигательную восточную музыку, чтобы им было интересно заниматься. Как и любой танцевальный урок, занятие восточным танцем для детей построено по принципу "от простого к сложному", в начале занятия - разминка, в конце - растяжка.

        Возраст: 6 - 15 лет.

        Расписание и частота занятий: 2 раза в неделю по вторникам и четвергам в 17 часов.

        Продолжительность занятия: 1 час.

        Стоимость: 2400 рублей в месяц/8 занятий.

        Количество человек в группах: от 5 до 15 чел.

        Преподаватель: Быкова Ольга.

         Форма одежды: свободная, удобная, спортивная. На ноги - носочки.

          Преподаватели секции

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