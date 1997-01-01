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Восточные танцы для девочек в Студии "Серафима"
Адреса
- +7 (924) 137-22-56
Информация
Описание:
Восточные танцы для девочек – это гармоничная нагрузка, распределяющаяся практически на все тело и мышцы, что позволяет развивать пластику, гибкость, ловкость, выносливость и одновременно — приобщать ребенка к музыкальной культуре, знакомить его с ритмами и танцевальным искусством других народов.
Уроки восточных танцев воспитывают художественный вкус, укрепляют здоровье: правильно развивают костно-мышечный аппарат, помогают избавиться от лишнего веса и формируют правильную осанку. На занятиях хорошо снимается напряжение, активируется внимание, усиливается эмоциональная реакция и в целом повышается трудовой и жизненный тонус ребёнка.
Программа занятий:
• Основы хореографии, постановка корпуса
• Стрейчинг, развитие координации
• Пластика
• Изучение различных танцевальных стилей стран Ближнего Востока
• Работа с предметами
• Изучение ритмов
• Постановки в группе, сольные выступления на крупнейших городских и международных конкурсах и фестивалях по танцу живота.
Возраст: 7 - 13 лет.
Расписание и частота занятий: 3 раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам в 16 часов.
Продолжительность занятия: 1 час.
Стоимость:
Количество человек в группах: от 5 до 15 чел.
Преподаватель: Кондакова Серафима.
Форма одежды: свободная, удобная, спортивная. На ноги достаточно одеть носочки.
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