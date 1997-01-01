Восточные танцы для девочек в Студии "Серафима"

Информация

Описание:

Восточные танцы для девочек – это гармоничная нагрузка, распределяющаяся практически на все тело и мышцы, что позволяет развивать пластику, гибкость, ловкость, выносливость и одновременно — приобщать ребенка к музыкальной культуре, знакомить его с ритмами и танцевальным искусством других народов.

Уроки восточных танцев воспитывают художественный вкус, укрепляют здоровье: правильно развивают костно-мышечный аппарат, помогают избавиться от лишнего веса и формируют правильную осанку. На занятиях хорошо снимается напряжение, активируется внимание, усиливается эмоциональная реакция и в целом повышается трудовой и жизненный тонус ребёнка.

Программа занятий:

• Основы хореографии, постановка корпуса

• Стрейчинг, развитие координации

• Пластика

• Изучение различных танцевальных стилей стран Ближнего Востока

• Работа с предметами

• Изучение ритмов

• Постановки в группе, сольные выступления на крупнейших городских и международных конкурсах и фестивалях по танцу живота.

Возраст: 7 - 13 лет.

Расписание и частота занятий: 3 раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам в 16 часов.

Продолжительность занятия: 1 час.

Стоимость:

Количество человек в группах: от 5 до 15 чел.

Преподаватель: Кондакова Серафима.

Форма одежды: свободная, удобная, спортивная. На ноги достаточно одеть носочки.