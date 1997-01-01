Воздушная акробатика в Студии "Дайкири"

Поиск кружков и секций во Владивостоке
Кружки и секции Преподаватели

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка

Категории
Несколько найденных категорий:
    Несколько найденных подкатегорий:
      Несколько найденных секций:
        Поиск не дал результатов.
        • Любая категория
        • Автодело
        • Автоспорт
        • Аквааэробика
        • Акробатика
        • Актерское мастерство
        • Арт-терапия
        • Архитектура
        • Аэробика
        • Блогинг
        • Боевые искусства
        • Верховая езда
        • Визаж
        • Вожатство и волонтерство
        • Гимнастика
        • Горные лыжи
        • Графика
        • Гребля
        • Декоративно-прикладное искусство
        • Дизайн
        • Живопись
        • Журналистка
        • Изобразительное искусство
        • Иностранные языки
        • Йога
        • Картинг
        • КВН
        • Кино и телевидение
        • Компьютер
        • Конструирование
        • Коньки
        • Краеведение
        • Кулинария
        • Легкая атлетика
        • Лепка
        • Логоритмика
        • Математика
        • Мелкая моторика
        • Ментальная арифметика
        • Мода
        • Моделирование
        • Морское дело
        • Морское многоборье
        • Музыка
        • Мультипликация
        • Настольный теннис
        • Начально-техническое моделирование
        • Общая физическая подготовка
        • Ораторское искусство
        • Оригами
        • Парусный спорт
        • Патриотизм
        • Пауэрлифтинг
        • Первая помощь
        • Плавание
        • Подготовка к ЕГЭ
        • Подготовка к ОГЭ
        • Подготовка к школе
        • Пожарно-прикладной вид занятий
        • Программирование
        • Профориентация
        • Прыжки на батуте
        • Психология
        • Радиосвязь
        • Развитие детей
        • Развитие интеллекта
        • Развитие речи
        • Ремесло
        • Ритмика
        • Робототехника
        • Рукоделие
        • Русский язык
        • Синхронное плавание
        • Скалолазание
        • Скорочтение
        • Сноуборд
        • Современная хореография
        • Спорт
        • Спортивные игры
        • Стрельба
        • Танцы
        • Творчество
        • Театр
        • Теннис
        • Туризм
        • Тяжелая атлетика
        • Фехтование
        • Фигурное катание
        • Физика
        • Физическое развитие
        • Филология и лингвистика
        • Фитнес
        • Флористика
        • Фольклор
        • Фотография
        • Химия
        • Цирковая студия
        • Черчение
        • Чирлидинг
        • Шахматы
        • Экология
        • Эстетика
        • Этикет
        Воздушная акробатика в Студии "Дайкири"

        Воздушная акробатика в Студии "Дайкири"

        Количество преподавателей: 1
        Акробатика
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 2700 - 3900
        Возраст: 6 - 15 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, Центр, ул. Уткинская 19
        • +7 (423) 200-27-95
        Информация

        Описание: 

        В спортивно-акробатическая школе проводятся занятия по всем направлениям воздушной акробатики:

        Pole art dance – работа на пилоне на всех уровнях, упор больше на красоту, гибкость, артистизм – дополняется элементами contemporary (современная хореография);

        Pole acrobatic – работа на пилоне на всех уровнях, упор на силовые элементы, стойки, флажки, перевороты;

        Aerial hoop art – воздушное кольцо (направление воздушной эквилибристики в основу ложатся трюки на гибкость и растяжку, а также силовые элементы, перевороты и срывы);

        Aerial silk art – воздушные полотна (одно из самых красивых направлений, сочетает в себе силу, выносливость, грация и гибкость, нет предела возможностей совершенствования, а сам танец завораживает).

        В процессе тренировок прорабатываются все группы мышц растущего организма. Спорт наделяет ребенка такими качествами, как выносливость, терпение, трудолюбие, отличная реакция и крепкое здоровье. По результатам работы дети выступают на различных танцевальных фестивалях (НЕОН, Жемчужина Приморья, Реверанс) и принимают участие соревнованиях по воздушной акробатике.

        Возраст: от 6 до 15 лет, возрастные группы: 6-9 и 9-15 лет.

        Расписание занятий: 

        понедельник, среда, пятница: 15:00-16:30 (группа 6-9 лет);

        понедельник, среда, пятница: 16:45-18:30 (группа 9-15 лет).

        Продолжительность: 90 мин.

        Стоимость: Абонементы:
        На 8 занятий – 2700 руб.,
        На 12 занятий – 3100 руб.,
        На 18 занятий – 3900 руб.
        Абонемент на 12 занятий для школьников – 3000 руб.
        Абонемент на 8 занятий для школьников – 2400 руб.

        Преподаватели: Шевченко Анна - Тренер по воздушной акробатике для детей. Анна имеет высшее образование в сфере туризма и экскурсионной деятельности ДВГУ, закончила курсы по экономике и бизнеса. Прошла множество тренингов как в сфере бизнеса, так и по психологии (Духовность и раскрытие потенциала «Максимальное Я» 2011г; «Новые возможности лидера» 2012г; и мн.др). Является постоянным помощником Благотворительного фонда «Тепла наших рук». Анна большой поклонник спорта: 2 года преподавала шейпинг, 3 года была тренером по степ-аэробике и ритмике, в 2003 году прыгала с парашютом, уже около 3 лет занимается пилонным спортом, является участником различных фестивалей.

        Форма одежды: удобная, эластичная, не сковывающая движений, девочкам лучше гимнастический купальник, носочки. 

        Сертификаты, дипломы: Диплом (дипломант I степени – цирковое эстрадное искусство, коллектив, смешанная младшая) VIII Всероссийский фестиваль-конкурс эстрадного творчества «Жемчужный дельфин» 2016;

        Диплом (лауреат I степени – хореография оригинального жанра) Открытый студенческий конкурс танцевальных коллективов и отдельных исполнителей “Реверанс 2016″;

        Диплом (дипломант I степени – цирковое искусство, малая форма, 10-13 лет) III Всероссийского открытого фестиваля-конкурса экспериментальных и зрелищных искусств “Точка Опоры”;

        Диплом (серебряная медаль – цирковое искусство, коллектив, старше 21 года) V Всероссийского открытого детско-юношеского Турнира в области искусств “Искусство. Молодость. Талант.”;

        Диплом (бронзовая медаль – цирковое искусство, малая форма, 10-13 лет) V Всероссийского открытого детско-юношеского Турнира в области искусств “Искусство. Молодость. Талант.”;

        Лауреаты 1 степени (номинация – эстрадный танец, танцевальное шоу, группа, смешанная группа) VII Всероссийский фестиваль-конкурс эстрадного творчества «Жемчужный дельфин» 2015;

        Благодарственное письмо за вклад в воспитание юных талантов, создания условий для обучения и повышение профессионального мастерства артиста эстрады, поддержку воспитанников в движении новых высот профессионального мастерства в области эстрадного искусства – Директор АНО «Центр поддержки и развития фестивально-конкурсных, праздничных программ «Рустика» С.С Чепинога_2015;

        Диплом (1 место в номинации ФСХР, Pole Sport, малые группы, взрослые) Приморская танцевальная олимпиада 2015;

        Диплом за участие в IX Дальневосточном фестивале танца и творчества «Fitness- Dance»;

        Благодарность от Президента Бизнес-спартакиады ПК Е.В. Минута за участие в IX Дальневосточном фестивале танца и творчества «Fitness- Dance»;​

        Благодарность за участие и яркий вклад в I танцевальный фестиваль на берегу моря “Dance Wave 2015″.

          Преподаватели секции

          Загрузка комментариев...