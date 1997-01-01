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Воздушная акробатика в Студии "Дайкири"
Адреса
- +7 (423) 200-27-95
Информация
Описание:
В спортивно-акробатическая школе проводятся занятия по всем направлениям воздушной акробатики:
Pole art dance – работа на пилоне на всех уровнях, упор больше на красоту, гибкость, артистизм – дополняется элементами contemporary (современная хореография);
Pole acrobatic – работа на пилоне на всех уровнях, упор на силовые элементы, стойки, флажки, перевороты;
Aerial hoop art – воздушное кольцо (направление воздушной эквилибристики в основу ложатся трюки на гибкость и растяжку, а также силовые элементы, перевороты и срывы);
Aerial silk art – воздушные полотна (одно из самых красивых направлений, сочетает в себе силу, выносливость, грация и гибкость, нет предела возможностей совершенствования, а сам танец завораживает).
В процессе тренировок прорабатываются все группы мышц растущего организма. Спорт наделяет ребенка такими качествами, как выносливость, терпение, трудолюбие, отличная реакция и крепкое здоровье. По результатам работы дети выступают на различных танцевальных фестивалях (НЕОН, Жемчужина Приморья, Реверанс) и принимают участие соревнованиях по воздушной акробатике.
Возраст: от 6 до 15 лет, возрастные группы: 6-9 и 9-15 лет.
Расписание занятий:
понедельник, среда, пятница: 15:00-16:30 (группа 6-9 лет);
понедельник, среда, пятница: 16:45-18:30 (группа 9-15 лет).
Продолжительность: 90 мин.
Стоимость: Абонементы:
На 8 занятий – 2700 руб.,
На 12 занятий – 3100 руб.,
На 18 занятий – 3900 руб.
Абонемент на 12 занятий для школьников – 3000 руб.
Абонемент на 8 занятий для школьников – 2400 руб.
Преподаватели: Шевченко Анна - Тренер по воздушной акробатике для детей. Анна имеет высшее образование в сфере туризма и экскурсионной деятельности ДВГУ, закончила курсы по экономике и бизнеса. Прошла множество тренингов как в сфере бизнеса, так и по психологии (Духовность и раскрытие потенциала «Максимальное Я» 2011г; «Новые возможности лидера» 2012г; и мн.др). Является постоянным помощником Благотворительного фонда «Тепла наших рук». Анна большой поклонник спорта: 2 года преподавала шейпинг, 3 года была тренером по степ-аэробике и ритмике, в 2003 году прыгала с парашютом, уже около 3 лет занимается пилонным спортом, является участником различных фестивалей.
Форма одежды: удобная, эластичная, не сковывающая движений, девочкам лучше гимнастический купальник, носочки.
Сертификаты, дипломы: Диплом (дипломант I степени – цирковое эстрадное искусство, коллектив, смешанная младшая) VIII Всероссийский фестиваль-конкурс эстрадного творчества «Жемчужный дельфин» 2016;
Диплом (лауреат I степени – хореография оригинального жанра) Открытый студенческий конкурс танцевальных коллективов и отдельных исполнителей “Реверанс 2016″;
Диплом (дипломант I степени – цирковое искусство, малая форма, 10-13 лет) III Всероссийского открытого фестиваля-конкурса экспериментальных и зрелищных искусств “Точка Опоры”;
Диплом (серебряная медаль – цирковое искусство, коллектив, старше 21 года) V Всероссийского открытого детско-юношеского Турнира в области искусств “Искусство. Молодость. Талант.”;
Диплом (бронзовая медаль – цирковое искусство, малая форма, 10-13 лет) V Всероссийского открытого детско-юношеского Турнира в области искусств “Искусство. Молодость. Талант.”;
Лауреаты 1 степени (номинация – эстрадный танец, танцевальное шоу, группа, смешанная группа) VII Всероссийский фестиваль-конкурс эстрадного творчества «Жемчужный дельфин» 2015;
Благодарственное письмо за вклад в воспитание юных талантов, создания условий для обучения и повышение профессионального мастерства артиста эстрады, поддержку воспитанников в движении новых высот профессионального мастерства в области эстрадного искусства – Директор АНО «Центр поддержки и развития фестивально-конкурсных, праздничных программ «Рустика» С.С Чепинога_2015;
Диплом (1 место в номинации ФСХР, Pole Sport, малые группы, взрослые) Приморская танцевальная олимпиада 2015;
Диплом за участие в IX Дальневосточном фестивале танца и творчества «Fitness- Dance»;
Благодарность от Президента Бизнес-спартакиады ПК Е.В. Минута за участие в IX Дальневосточном фестивале танца и творчества «Fitness- Dance»;
Благодарность за участие и яркий вклад в I танцевальный фестиваль на берегу моря “Dance Wave 2015″.
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