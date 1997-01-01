Вязание крючком в ДК им. Борисенко

Информация

Описание: дети осваивают технику вязания крючком, вязание способствует развитию мелкой моторики, которая положительно влияет на работу мозга, развитие речи и памяти ребенка. На занятиях дети могут проявить свою творческую фантазию, создать вещь своими руками.

Возраст: от 7 до 15 лет.

Стоимость: бесплатно.

Продолжительность: 1 час 40 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватели: Сугробова Елена Анатольевна - руководитель клуба им. Борисенко.