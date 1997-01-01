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Вязание крючком в ДК им. Борисенко
Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Борисенко, ул. Монтажная, 7
- +7 (423) 263-66-52
Информация
Описание: дети осваивают технику вязания крючком, вязание способствует развитию мелкой моторики, которая положительно влияет на работу мозга, развитие речи и памяти ребенка. На занятиях дети могут проявить свою творческую фантазию, создать вещь своими руками.
Возраст: от 7 до 15 лет.
Стоимость: бесплатно.
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватели: Сугробова Елена Анатольевна - руководитель клуба им. Борисенко.
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