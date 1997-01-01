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Кружок вязания "Ажур" в Детском клубе им. Карбышева
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район БАМ, ул. Карбышева, 44
- +7 (423) 234-78-11
- +7 (924) 232-97-29
Информация
Описание: занятия вязанием благотворно сказываются на детском здоровье и развитии. При вязании уравновешивается работа левого и правого полушария, выравнивается общий гормональный фон, происходит существенное снижение адреналина в крови и гормонов «страха».
Кроме того за счет развития мелкой моторики улучаются функции речевого аппарата, развивается усидчивость, память, внимание, познавательная активность, формируется художественный вкус.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 6 до 18 лет.
Продолжительность: 2 часа с перерывом - 15 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватели: Дубелева Валентина Викторовна.
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