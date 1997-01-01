Кружок вязания "Ажур" в Детском клубе им. Карбышева

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Описание: занятия вязанием благотворно сказываются на детском здоровье и развитии. При вязании уравновешивается работа левого и правого полушария, выравнивается общий гормональный фон, происходит существенное снижение адреналина в крови и гормонов «страха».

Кроме того за счет развития мелкой моторики улучаются функции речевого аппарата, развивается усидчивость, память, внимание, познавательная активность, формируется художественный вкус.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 6 до 18 лет.

Продолжительность: 2 часа с перерывом - 15 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватели: Дубелева Валентина Викторовна.