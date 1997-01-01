Японский язык в "Imperial"

Информация

Описание: знакомство с иностранным языком у детей происходит в процессе общения, на занятиях используется коммуникативная методика, цель которой — научить общаться на иностранном языке в реальных жизненных ситуациях. На всех этапах используется увлекательная и доступная информация, создаются ситуации, с которыми ребенок сталкивается в повседневной жизни.

Мотивацию при этом обеспечивает призовая система оценки знаний. Дети всегда включены в общение, игру, им приходится решать интересные, проблемные задачи. Большое количество практических заданий помогают быстрее применить знания в повседневной жизни.

Стоимость:

4000 рублей в месяц (8 занятий) - для детей до 10 лет;

5400 рублей в месяц (8 занятий) - для детей от 10 лет и старше.

Пробное занятие - бесплатно.

Возраст: от 3 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность:

1 час - для детей до 10 лет;

1,5 часа - для детей от 10 лет и старше.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 2 до 6 человек.