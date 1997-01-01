Японский язык в "Imperial"

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Информация
Описание: знакомство с иностранным языком у детей происходит в процессе общения, на занятиях используется коммуникативная методика, цель которой — научить общаться на иностранном языке в реальных жизненных ситуациях. На всех этапах используется увлекательная и доступная информация, создаются ситуации, с которыми ребенок сталкивается в повседневной жизни.
Мотивацию при этом обеспечивает призовая система оценки знаний. Дети всегда включены в общение, игру, им приходится решать интересные, проблемные задачи. Большое количество практических заданий помогают быстрее применить знания в повседневной жизни.
Стоимость:
- 4000 рублей в месяц (8 занятий) - для детей до 10 лет;
- 5400 рублей в месяц (8 занятий) - для детей от 10 лет и старше.
Пробное занятие - бесплатно.
Возраст: от 3 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность:
- 1 час - для детей до 10 лет;
- 1,5 часа - для детей от 10 лет и старше.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 2 до 6 человек.
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