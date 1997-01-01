Японский язык в школе "ABC Мир"

Информация

Описание: занятия проходят по лучшими программами, представленными в сфере изучения японского языка : MINNA-NO-NIHONGO, BASIC KANJI BOOK, ERIN’S CHALLENGE издательства BONJINSHA. Уникальная программа DEKIRU NIHONGO издательства ALC PRESS. MANABOU NIHONGO, MARUGOTO издательства SENMON KYOUIKU.

Центр изучения японского языка является филиалом школы японского языка YU LANGUAGE ACADEMY в Токио, что позволяет применять на занятиях современные методики изучения японского языка.

В ходе обучения ребята знакомятся с историей и культурой Японии, осваивают мастерство оригами, искусство каллиграфии, ведут совместную проектную деятельность, а также принимают участие в фестивалях, конкурсах, творческих выступлениях на японском языке.

Школники от 7 лет занимаются по 4-уровневой системе подготовки, которая включает грамматику, аудио- и видео-курсы, а также иероглифику. Кроме того, ребята занимаются с носителем языка. Такая система обучения позволяет им хорошо подготовиться к международному экзамену JLPT.

Стоимость:

3600 рублей в месяц для детей 4-6 лет;

3800 рублей в месяц для школьников от 7 лет.

Возрастные группы:

дети от 4 до 6 лет;

школьники от 7 лет и старше.

Занятия проходят в возрастных группах.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.