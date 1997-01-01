Японский язык в школе "Lingvostation"

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Адреса
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Владивосток, Первая речка, ул. Комсомольская, 1
- +7 (423) 254-25-56
- +7 (902) 524-25-56
Информация
Описание: есть индивидуальные и групповые занятия.
Возраст: от 3-х до 18-ти лет.
Продолжительность: от 45 минут до 1 часа 20 минут.
Стоимость: от 400 руб. за занятие.
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Английский язык в школе "Green Green Cat"До 7 лет От 3500 до 3500 руб Частная
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Английский язык в школе развития «Солнечный остров»От 3 до 9 лет От 500 до 3200 руб Частная
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Разговорный английский в центре "Полиглотики"От 3 до 12 лет От 650 до 6400 руб Частная
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Английский на 5+ в ПолиглотикиОт 8 до 14 лет От 650 до 4800 руб Частная
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Французский язык в Учебном центре "Imperial"От 3 до 18 лет От 500 руб Частная
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Английский для младших классов в Центре "Чайка"От 8 до 11 лет От 2800 руб Частная
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Английский для дошкольников в центре "Полиглотики"От 4 до 7 лет От 650 до 6400 руб Частная
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Английский язык в "TEDdy`s school"От 5 до 18 лет От 3600 до 3600 руб Частная
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Испанский язык в центре "Британика"От 5 до 18 лет Частная
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Немецкий язык в центре "Полиглотики"От 1 до 12 лет От 650 до 6400 руб Частная
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