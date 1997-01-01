Японский язык в школе "Prosper"

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Адреса
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Владивосток, Первая речка, пр-т Острякова, 5
- +7 (914) 704-51-66
- +7 (423) 265-84-55
- +7 (423) 265-84-40
- +7 (902) 064-98-55
- +7 (908) 440-24-99
- +7 (423) 265-84-50
Информация
Описание: Есть индивидуальные и групповые занятия.
Возраст: от 7-ми до 18-ти лет.
Продолжительность: 1 - 1,5 часа.
Стоимость: от 3000 до 3500 руб. в месяц.
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Английский язык в "English Studio"От 5 до 18 лет От 3600 руб Частная
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Английский язык в "Jane`s School"От 5 до 18 лет От 2800 до 3150 руб Частная
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Английский язык в школе "Zoom English Club"От 5 до 18 лет От 3120 до 3120 руб Частная
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Китайский язык в центре иностранных языков "Smart Start"От 5 до 13 лет От 2900 руб Частная
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Корейский язык в центре "Давай поговорим"От 4 до 18 лет От 2480 до 3200 руб Частная
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Baby English в ПолиглотикиОт 1.5 до 2.5 лет От 650 до 4800 руб Частная
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Французский язык в школе "Аспект"От 5 до 18 лет От 300 руб Частная
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Французский язык в "Альянс Франсез"От 4 до 18 лет От 3100 до 4600 руб Частная
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Увлекательный английский в МАУ ДО "Центринформ"От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Кружок английского языка "Мир без границ" в клубе "Юность"От 5 до 15 лет Бесплатно Государственная
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